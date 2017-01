ll retroscena: il Siviglia ha chiesto Banega gratis all'Inter

Un vecchio adagio dice che "domandare è lecito, rispondere è cortesia". Diciamo allora che la cortese risposta dell'Inter non si è fatta attendere a fronte della lecita, per quanto sfacciata, domanda di Sampaoli. Il tecnico del Siviglia, che ha appena preso proprio dai nerazzurri Jovetic, ha infatti provato - secondo il quotidiano spagnolo Marca che rivela il retroscena - il doppio colpo: col montenegrino ha provato a prendere anche l'ex Banega.



Come? Gratis! Prestito secco, senza sborsare un euro! Non male come proposta per un giocatore approdato all'Inter proprio dal Siviglia a costo zero l'estate scorsa. E, si diceva prima, pronta la risposta dei nerazzurri. "Gratis? Se volete Banega ci date 30 milioni". Fine delle trasmissioni. Fine della discussione. Lecita e cortese.