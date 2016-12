Liverpool su Handanovic e Mkhitaryan: paga il nuovo sponsor

14:19 - Attenzione al Liverpool. Il ciclone "New Balance" sbarcherà ad Anfield a partire dalla prossima estate e porterà in dote una pioggia di soldi destinati ad arricchire il piatto mercato dei Reds. Dall'azienda americana arriveranno 35 milioni di euro all'anno, circa 300 nel prossimo futuro. Cifra che il Liverpool investirà in buona parte sul mercato con due obiettivi già chiari: Handanovic e Mkhitaryan. Inter e Juventus non sorridono.

L'affare economico è di quelli in grado di sparigliare le carte di mercato in giro per l'Europa vista la grande liquidità che il club di Anfield Road si troverà a disposizione a partire dal prossimo mercato estivo. La New Balance infatti, ha deciso di entrare nel calcio europeo ri-brandizzando il Liverpool (oltre a Porto, Siviglia e Stoke City) con un accordo da circa 35 milioni di euro all'anno. Queste cifre, se confermate, porterebbero nelle casse inglesi circa 300 milioni di euro per l'intero accordo con i Reds che ricaverebbero più soldi di Barcellona (33), Milan e Juventus (30), per fare un esempio, dallo sponsor tecnico.

Denaro fresco in gran parte destinato a rinforzare la squadra in sede di mercato con due obiettivi, a quanto si legge sulle colonne del Mirror, già prefissati: Samir Handanovic e Henrik Mkhitaryan del Borussia Dortmund. Cattive notizie quindi per Inter e Juventus. Non convinti di Mignolet, Rodgers proverà a convincere il portiere sloveno a lasciare i nerazzurri, ma soprattutto a battere la concorrenza della Roma. Serviranno almeno 15 milioni di euro che l'Inter accetterebbe di buon grado tenendo conto anche delle limitazioni che la Uefa potrebbe imporre per il Fair Play Finanziario. Meno complicata dovrebbe essere invece la battaglia per l'armeno più volte accostato alla Juventus. L'agente Raiola è stato chiaro: "Mkhitaryan lascerà Dortmund a fine stagione". Sarà battaglia Liverpool-Juve, con i Reds in corsia di sorpasso a suon di sterline.