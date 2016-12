LIVERPOOL: RODGERS VUOLE VIETTO 

Brendan Rodgers vuole Luciano Vietto del Villareal per dimenticare il 'fisco' di Balotelli. Lo scrive il britannico 'Mirror' secondo cui il tecnico dei Reds ha messo l'attaccante argentino del Sottomarino giallo in cima alla lista del mercato e sarebbe disposto a pagare 15 milioni. Il quotidiano parla del giocatore del Villarreal come del "nuovo Kun Aguero" e già a segno 12 volte in questa stagione col Villareal in 23 partite tra Liga ed Europa League. Sempre il Mirror ricorda come il Liverpool abbia pagato Balotelli una ventina di milioni la scorsa estate: ma per Supermario 16 partite ufficiali e appena due gol.