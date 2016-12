Liverpool: Pjanic scelto per il dopo Gerrard

11:18 - Il Liverpool e Brendan Rodgers hanno individuato a Roma l'erede di Steven Gerrard destinato alla Mls: si tratta del romanista Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è la priorità del manager inglese che nei giorni scorsi è stato avvistato a Roma e in Vaticano. Rodgers ha escluso contatti diretti con Sabatini, ma un primo sondaggio c'è stato. Pronta la risposta giallorossa: per portare Pjanic a Liverpool servono 50 milioni di euro.

Una cifra pesante, importantissima, ma che non ha spaventato i Reds che nelle ultime stagioni hanno abituato i propri tifosi ad acquisti dispendiosi quasi come la perdita del capitano a fine stagione. Proprio il vuoto lasciato da Gerrard sarà difficile da colmare e per questo Rodgers oltre al colpo ad effetto è deciso a non sbagliare l'obiettivo. La scelta - secondo il Mirror - è ricaduta su Pjanic e la priorità sul mercato andrà tutta a lui.

La valutazione del Liverpool per il 24enne bosniaco è di 35 milioni di euro circa, ma la Roma ha già fatto sapere di non voler scendere sotto i 50 milioni di euro per cedere uno dei gioielli di Garcia, dopo aver rifiutato la scorsa estate un'offerta da 40 del Psg. L'affare è complicato ma il Liverpool è deciso a tornare alla carica, magari con un affare multiplo. Rodgers, infatti, non ha mai nascosto l'ammirazione per Nainggolan e Adem Ljajic.