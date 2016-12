Liverpool, Lucas Leiva: "Benitez mi vuole al Napoli" 

13:23 - Lucas Leiva sempre più scontento della sua permanenza al Liverpool. Il centrocampista brasiliano ha giocato solo 3 gare in Premier e non ha convinto Brendan Rodgers, che gli preferisce Steven Gerrard. Così crescono le voci sulla sua partenza. In estate Leiva era stato accostato al Napoli, chiesto espressamente da Rafa Benitez: lo spagnolo è infatti l'allenatore che lo ha lanciato, nel 2007, al Liverpool. E che potrebbe tornare ad allenarlo a gennaio.

A confermarlo è lo stesso Lucas Leiva: “Ho saputo dell’interesse per me da parte di numerosi club, interesse che però non si è mai concretizzato. Ho lavorato con Rafa Benítez che ha chiesto il mio acquisto. Il mio obiettivo, senza dubbio, è sempre quello di giocare. Ho grande rispetto per tutti qui a Liverpool, dai tifosi ai compagni di club, ma a volte un cambiamento è il benvenuto. Aspettiamo per poter decidere quello che sarà il meglio per tutti.”

L'operazione di trasferimento di Leiva a Napoli è difficile, ma non impossibile. Attualmente il brasiliano, classe, '87, ha un contratto che lo lega ai Reds fino al giugno 2017, per un totale di 4 milioni di euro a stagione. Ma se Rodgers continuerà a non farlo giocare, i Reds potrebbero volersi disfare di un così costoso panchinaro.