Su Philippe Coutinho girano molte voci di mercato, con un forte interesse da parte del Barcellona. L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp però, in conferenza stampa, allotana ogni voce, chiarendo la posizione del brasiliano: "Non abbiamo mai avuto in progetto di lasciarlo partire, è un nostro giocatore e questa è la realtà. Non ci sono altre idee, non è cambiato niente".