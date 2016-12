Liverpool, il tecnico Rodgers: "Balotelli? Dipende tutto da lui"

Tra un tweet a sostegno dell'ex compagno di squadra Sterling passato dai Reds al City - con tanto di arrabbiatura dei tifosi del Liverpool - e una sgambata coi compagni non partiti per il tour asiatico, il futuro di Mario Balotelli è sempre più incerto. Specie dopo l'arrivo di Benteke, il belga-congolese prelevato dall'Aston Villa per quasi 47 mln di euro. Mario è sul mercato ma - anche e forse soprattutto per ragioni strategiche - il tecnico Brendan Rodgers ha voluto tendergli una mano: "Balotelli non ci ha seguiti in tour - ha dichiarato l'allenatore del Liverpool in conferenza stampa a Kuala Lumpur - ma sta lavorando duro a Melwood. Non ho certezze, il suo futuro dipenderà da lui, si sta mettendo in condizione".