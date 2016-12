Liverpool, Balotelli scaricato: futuro in Cina

Futuro in Cina per Mario Balotelli . Secondo il Daily Express, l'attaccante del Milan sarebbe un obiettivo dello Jiangsu Suning , pronto ad offrire al giocatore italiano un contratto da circa 15 milioni di euro a stagione. Balotelli è in prestito al Milan fino a fine stagione, ma non rientra nei pieni del manager del Liverpool, Jurgen Klopp . I Reds stanno cercando un acquirente per l'attaccante.

Tornato al Milan in estate, per volontà di Sinisa Mihajlovic, Balotelli non è stato molto fortunato. Prima la pubalgia, poi un rendimento non all'altezza: cose che stanno spingendo i rossoneri a non rinnovare per un'altra stagione il prestito. Una decisione, quella del club di via Aldo Rossi, che spinge il Liverpool a cederlo in Estremo Oriente, in Cina. Forse un epilogo inaspettato per un ragazzo classe 1990.