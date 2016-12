Liverpool, Balo non convocato per la tourneé

Non c'è pace per Balotelli , finito ormai ai margini del progetto Liverpool . SuperMario non è stato infatti convocato da Brendan Rodgers per la tourneé in Thailandia, Australia e Malaysia . I Reds domenica partiranno per Bangkok, poi raggiungeranno Brisbane, Adelaide e Kuala Lumpur per disputare quattro amichevoli. L'attaccante azzurro invece resterà in Inghilterra a proseguire la preparazione con Borini e altri giocatori.

Nuovo segnale negativo dal Liverpool per Balotelli. Mario non fa più parte dei programmi del club, ormai è chiaro. Urge una soluzione di mercato per superare l'empasse e risolvere la questione. L'attaccante non seguirà la squadra in tourneé in attesa di ricevere qualche offerta interessante, preparare le valigie e salutare in fretta e furia. Al momento, stando ai Reds, però nessuno si sarebbe fatto avanti seriamente per l'ex attaccante rossonero e la situazione resta in stallo in attesa di sviluppi. Anche la Premier sembra aver scaricato SuperMario.