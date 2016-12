Lippi, no al Milan: "Cerco una nazionale per Euro 2016"

16:49 - Niente club e spazio a una nazionale ambiziosa. E' questo il progetto di Marcello Lippi che dalla prossima estate sarà libero di accettare qualsiasi proposta. Si era paventato un ruolo da direttore tecnico nel Milan: "Non mi risulta, non ho intenzione di andare in una squadra di club. Poi se l'anno prossimo mi offriranno questo posto, ne discuteremo". L'obiettivo però è Euro 2016: "Vorrei allenare una nazionale ambiziosa in quel torneo".

Il ct campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha ribadito a radio Deejay quanto già espresso a Tiki Taka: nel suo futuro c'è spazio solo per una nazionale in vista di Euro 2016. "Se dovesse arrivare una chiamata per gli Europei la prenderei in considerazione solo se fosse una squadra con un po' di ambizione. Vedremo cosa succederà dopo l'estate". Niente spazio per il ruolo da direttore tecnico al Milan: "Non vorrei andare in un club. Ma se l'anno prossimo mi chiamano per offrirmi questo ruolo, ne potremmo parlare".