11 gennaio 2016 Lippi, la Milano-Roma nel sole di Viareggio LʼAdn-Kronos: "Ha incontrato Berlusconi". Il Milan: "Falso". Il figlio: "Lo danno alla Roma e al Milan. Lui non sa niente"

L'uomo del giorno, Marcello Lippi. Lo è da tre mesi, forse di più. Da quando ha deciso di staccare con la sua vita da panchina all'estero, dicendo che avrebbe accettato volentieri un lavoro in Europa, anzi: in Italia. Da quel momento, a Casa-Milan e dalle parti di Trigoria è cominciata una sorta di rincorsa al più vincente dei tecnici italiani (scudetti e Coppe e un Mondiale con la Nazionale).

I problemi di Mihajlovic in rossonero e quelli di Garcia in giallorosso si sono tradotti in sondaggi veri o presunti e comunque tali nei riguardi di Lippi, con incarichi da che vanno dall'area panchina a quella tecnica, una sorta di manager. La presa diretta su un ex cittì, al pari della vocazione di entrambi i club di dare l'assalto, all'inizio della prossima stagione, a un ct che vorrebbero entrambe diventasse un ex citì: Antonio Conte. La corsa è aperta.

E si è aperta oggi, all'ora di pranzo, con la voce subito smentita di un vertice Lippi-Berlusconi. E con la scelta di Lippi di non partecipare a una trasmissione radio di mezzogiorno, nella quale ogni lunedì è ospite fisso, dando modo così di alimentare la tesi di un suo imminente ritorno.

L'ADN-KRONOS: INCONTRO BERLUSCONI-LIPPIE appunto, ecco l'indiscrezione dell'Adn-kronos. Secondo l'agenzia di stampa il presidente rossonero Silvio Berlusconi avrebbe incontrato l'ex ct Marcello Lippi. Per una immediata successione sulla panchina milanista? Tutto da valutare, anche perché da tempo si vocifera che Lippi potrebbe entrare a far parte del club come responsabile dell'area tecnica. Magari in tandem con Antonio Conte per la prossima stagione. L'allenatore del Milan Sinisa Mihajlovic, dopo il pareggio per 1-1 con la Roma, resta comunque in bilico: la partita di Coppa Italia con il Carpi potrebbe essere in questo senso decisiva.

IL MILAN SMENTISCE: NESSUN INCONTROIncontro che però, secondo quanto riporta Milan Channel, non sarebbe mai avvenuto: il canale tematico rossonero, immediatamente dopo il lancio di agenzia, ha infatti smentito la notizia negando che tra il presidente Berlusconi e l'ex ct ci sia mai stato un incontro.