LIONE, SI SEGUONO EDER E LEMINA

Il Lione, prossimo avversario della Roma in Europa League, sta osservando con attenzione il campionato italiano. Il club francese avrebbe messo gli occhi sull'attaccante dell'Inter Eder e sul centrocampista della Juventus Mario Lemina, che potrebbe essere inserito in un'eventuale trattativa per portare Corentin Tolisso in bianconero. Lo scrive tuttomercatoweb.com.