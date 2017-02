L'agenzia transalpina France Press rivela un presunto accordo tra il Lille e Marcelo Bielsa per la prossima stagione. I mastini hanno ingaggiato poche ore fa Franck Passi per sostituire l'esonerato Patrick Collot, ma questo dovrebbe essere un traghettatore in attesa che El Loco si accasi sulla panchina dei biancorossi.