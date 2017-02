Il Bayer Leverkusen è solo decimo in Bundesliga e la posizione di Roger Schmidt è sempre più a rischio. Per un eventuale cambio in panchina da tempo si fanno i nomi di Markus Anfang dell'Holsten Kiel, Bernd Hollerbach del Wurzburger Kickers e Guus Hiddink, ma nelle ultime ore, stando alla Bild, sarebbe spuntata anche l'ipotesi Roberto Mancini.