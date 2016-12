Leicester: Vardy rinnova per quattro anni

James Vardy dice no all'Arsenal e giura fedeltà al Leicester. L'accattante, grande protagonista della straordinaria impresa in Premier League della squadra di Ranieri con 24 gol in 35 partite, ha firmato un rinnovo quadriennale. "Entrambe le parti - si legge sul sito delle Foxes - sperano che questo annuncio metterà fine alle recenti speculazioni per quanto riguarda il futuro di Jamie e confermi il suo impegno a lungo termine per Leicester".