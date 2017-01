Secondo quanto riporta il Mail on Sunday, il Leicester non molla la presa per Gaston Ramirez. Il trequartista del Middlesbrough piace molto al tecnico Claudio Ranieri, che ha chiesto di portarlo al King Power Stadium a qualunque costo. La prima offerta delle foxes di 15 milioni è stata rifiutata dal Boro, ma ci potrebbe essere un rilancio importante.