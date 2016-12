Leicester, Ranieri perde i pezzi: Mahrez vicino all'Arsenal, Kanté verso il Psg

Dopo Vardy, per cui manca solamente l'ufficialità, un'altra colonna del Leicester è pronta a fare le valigie per trasferirsi all'Arsenal: si tratta di Mahrez, che - secondo quanto riferito dal Sun - è vicinissimo ai Gunners, disposti a pagare la clausola rescissoria per il miglior giocatore della Premier 2015/2016. Aria d'addio anche per Kanté, che ha una clausola di 20 milioni di sterline: il Psg, in vantaggio su Chelsea, gli ha offerto cinque anni di contratto.