Leicester, Mahrez e Kante: "Resteremo qui, che bravo Ranieri"

Ryiad Mahrez e N'Golo Kante resteranno al Leicester. Lo hanno assicurato i diretti interessati, grandi protagonisti dell'impresa in Premier. "E' un momento incredibile per noi. Ranieri ci ha insegnato la tattica e ha costruito la squadra . Il futuro? Resterò qui, siamo una grande squadra", ha spiegato il francese. Gli fa eco l'algerino: "E' successo davvero qualcosa di pazzesco. Credo resterò qui la prossima stagione ".

L'impresa delle Foxes ha lasciato il segno. L'entusiasmo della gente dopo la conquista dello storico titolo ha contagiato anche i giocatori, che ora non vogliono abbandonare il Leicester dopo la stagione straordinaria vissuta agli ordini di Ranieri. "Claudio ci ha insegnato tutto, soprattutto a difendere - ha spiegato Kante, che ha dichiarato di voler rimanere nella squadra campione d'Inghilterra -. Recupero tanti palloni? Talvolta prendo la palla, altre volte non ci riesco...".



Dichiarazioni molto simili a quelle di Mahrez. "Non so se la mia vita è cambiata ma è successo qualcosa di speciale e oggi sono molto felice - ha spiegato l'algerino -. Ranieri è una bella persona e un bravo allenatore, divertente con voglia di scherzare. Quando ho toccato il trofeo oggi ero molto contento e molto orgoglioso".