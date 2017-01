"Non mi piace trattenere giocatori che vorrebbero andar via, ma Leo mi piace perché è un professionista eccellente. Stiamo parlando e sono convinto che resterà. Io lo voglio con noi". Claudio Ranieri parla così di Ulloa: il giocatore vorrebbe andare via, per trovare maggiore continuità. L'allenatore italiano, però, vorrebbe trattenerlo a Leicester. Lo riporta tuttomercatoweb.com.