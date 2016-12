Ledesma, una pagina di giornale per salutare la Lazio

MESSAGGIO D'AMORELedesma ha spiegato in conferenza stampa che non avrebbe sopportato un altro anno senza giocare. "Ho parlato con Lotito, mentre con Tare e con l'allenatore non ho mai avuto grandi rapporti. A 32 anni non voglio passare un'altra stagione come questa". Questo il messaggio pubblicato sulla pagina del Corriere dello Sport: "Non ci sono giri di parole, è cosi: mi mancherete. Non solo nel tifo dell'Olimpico (dove siete impareggiabili) ma anche nella vita di tutti i giorni a Roma dove per 9 anni non è mai mancato il vostro saluto "a Ledè", "daje Cristiannnn", "Capitano mi raccomando il derby!". Il derby... quanto ci ho sempre tenuto, quanto mi ci sono incavolato, quanto ho festeggiato quel derby storico del 26 maggio. Quei ricordi non me li potrà togliere nessuno e in tutti i ricordi che mi porterò dentro ci siete sempre voi. La gente laziale è stata una presenza costante nei miei anni qui. Voi ci siete sempre stati, sia nei momenti belli che in quelli brutti e so che ci sarete ancora perché è vero che le nostre strade purtroppo si sono divise, ma ciò che è indivisibile è la fede. I colori biancocelesti non me li toglierà nessuno di dosso. Quelli no, non scadono."