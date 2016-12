Le Parisien: contatto Higuain-Psg

Per il Napoli, dunque, la minaccia Psg è concreta. Almeno secondo 'Le Parisien', che parla di un incontro tra il vice ds del Psg Olivier Letang e lo stesso Higuain: il club avrebbe sondato la volontà dell'argentino di trasferirsi in Francia, ricevendo sensazioni più che positive dal giocatore. "Non è peraltro la prima volta che Higuain e il Psg si girano attorno - ricorda 'Le Parisien' - Già nel 2012, Leonardo, allora ds della società, aveva tentato di attirare il giocatore che era al Real Madrid".