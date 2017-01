Vejinovic potrebbe finire alla Lazio al posto di Biglia. Secondo Il Messaggero, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, avrebbe effettuato un sondaggio per il giocatore del Feyenoord che sarebbe il giocatore prescelto dalla Lazio per sostituire Biglia nel caso in cui l'argentino decidesse di non rinnovare il contratto.