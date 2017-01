LAZIO, TUTTO SU CERCI SE PARTE KISHNA

Porte girevoli nell'attacco della Lazio. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore il Genoa si è mosso per portare in Liguria Ricardo Kishna, esterno d'attacco che sta trovando poco spazio con i biancocelesti. Se Lotito e Preziosi troveranno un accordo per l'olandese, la società capitolina punterà tutto su Alessio Cerci. L'ex granata si è proposto più volte e nonostante vi sia l'interesse del Las Palmas, l'esterno dell'Atletico Madrid accetterebbe senza dubbio l'ipotesi Lazio.