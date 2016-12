Lazio, Tare: "Klose? Offerto un biennale che ha rifiutato"

Non ha voluto rovinare la festa per l'addio di un campione che ha dato tanto ai colori biancocelesti, ma dopo quasi una settimana è arrivata la risposta di Igli Tare a Miro Klose, che aveva accusato la Lazio di non avergli proposto alcun rinnovo contrattuale. "Ho letto anche io le sue dichiarazioni. E' stata una mia scelta quella di non rispondere subito per non dare troppo importanza a una polemica nella serata d'addio di un grande calciatore che ha vestito con onore la maglia della Lazio. Speravo che i giorni successivi potesse puntualizzare la verità su questa vicenda - ha dichiarato il direttore sportivo capitolino -. E' molto importante per me chiarire, questa società non merita tutte queste critiche gratuite. Quando Klose è arrivato la Lazio è stata criticata per aver preso un calciatore quasi fallito, ma fu una scelta giusta. Conoscevamo il calciatore e il professionista, sapevamo che sarebbe stato un valore aggiunto. Grazie alla Lazio lui arrivò a vincere il mondiale, questo ci rende orgogliosi, ma nello stesso momento Klose ha dato tanto alla Lazio con la sua immagine e il suo modo di essere. Per questo non ho risposto subito, ho evitato altre polemiche. E' una persona che merita tanto".



Tare ricostruisce poi i colloqui con il bomber tedesco. "Sono andato a parlarci prima della gara con lo Sparta Praga, siamo stati insieme a lungo, gli ho proposto un rinnovo di due anni con la possibilità di diventare un punto di riferimento della Lazio anche dopo la carriera di calciatore - ha spiegato -. Mi ha risposto "no grazie, ho ricevuto una proposta che mi piace molto, è arrivato il momento di finire quest'avventura fantastica". Ci ha detto che ci avrebbe comunicato la scelta alla fine, ho insistito ma mi ha ripetuto che non avrebbe preso in considerazione l'offerta perché sarebbe voluto tornare in Germania. Ci ho parlato nuovamente durante il ritiro di Norcia e mi ha detto che a fine stagione sarebbe stato il momento giusto per tornare in patria. Anche l'estate scorsa aveva avuto l'occasione. L'intervista dopo la partita mi ha lasciato sorpreso. Noi abbiamo cercato di onorare il suo addio con una serata importante".