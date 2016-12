Lazio, spunta Di Matteo per la panchina

"Roberto Di Matteo è a Roma per parlare con la Lazio". La soffiata arriva direttamente dall'Inghilterra dove l'ex tecnico di Chelsea e Schalke 04 è accostato alla panchina dell'Aston Villa fresco di retrocessione in Championship. Di Matteo è stato un calciatore biancocelester dal 1993 al 1996 e nel 2012 vinse la Champions League alla guida del Chelsea dopo essere subentrato a Villas-Boas. E' lui l'ultima idea di Tare per la panchina della Lazio.