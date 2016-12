Lazio, sbarca Matri: "Felice di essere qui"

E' Alessandro Matri l'ultimo rinforzo della Lazio nella campagna acquisti estiva. Una sessione che non ha soddisfatto appieno i tifosi biancocelesti, ma l'arrivo in prestito dal Milan dell'attaccante era necessario per rimpolpare il reparto avanzato. "Sono felice di essere qui - le parole di Matri, sbarcato in giornata a Fiumicino -. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare coi compagni e fare bene".

Matri rinforza un reparto che ha perso per diverse settimane sia Miroslav Klose che Filip Djordjevic. Il serbo, a dire il vero, potrebbe essere a disposizione già al termine della sosta per le nazionali, ma la frattura dello scorso anno non dà garanzie sulla sua tenuta fisica. Ecco allora Matri: "Abbiamo due settimane di tempo per lavorare, da oggi mi metto a completa disposizione di Pioli".

Matri, che nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione castigò proprio la Lazio con la maglia della Juventus, conta di convincere i tifosi biancocelesti attraverso le prestazioni. Dopo l'eliminazione ai playoff di Champions e il clamoroso 4-0 subito in casa del Chievo, il clima a Roma non è certo sereno. Matri spera di essere il ricostituente per dare nuovo slancio alla stagione dei capitolini.