Lazio, salta Bielsa: Inzaghi firma un annuale

"Ho firmato per un anno, tutto a posto. Sono contento". Parole di Simone Inzaghi, a tutti gli effetti allenatore della Lazio , all'uscita da Formello al termine di una giornata incubo per il club biancoceleste, iniziato con la rinuncia di Marcelo Bielsa alla panchina . Infuriato il presidente Lotito, che farà causa al tecnico argentino, il quale non si era nemmeno presentato al primo giorno di ritiro.

Bielsa aveva firmato, ma a Roma non era mai arrivato. E la Lazio si era radunata senza il proprio nuovo allenatore. Perché? "Aveva delle faccende da sistemare", la versione ufficiale data dalla società biancoceleste, quando nei giorni scorsi aveva dovuto spiegare la misteriosa assenza dell'allenatore nel primo giorno di ritiro. "Arriverà sabato, in accordo con il presidente Lotito". Ma le frizioni c'erano: Bielsa aveva firmato un contratto di un anno da circa 2,8 milioni di euro, ma aveva preso tempo. Temporeggiato. Forse in attesa di una chiamata dalla nazionale argentina, dopo il terremoto Martino-Olimpiadi. Poi la comunicazione alla Lazio, nella notte, con una lettera: "Non posso allenare la Lazio". Questo quando anche i risvolti burocratici legati al permesso di lavoro erano stati superati.



Negli ultimi giorni i rapporti a distanza erano diventati insostenibili: anche nelle richieste di mercato (Bielsa pretendeva di avere il controllo su tutti i nomi trattati) che cambiavano, di giorno in giorno. Poi la lettera, inviata dall'argentino, in cui rinunciava al proprio incarico. Con il timore, ovvio, di dover pagare la penale. Lotito infatti ha già scatenato la propria squadra di avvocati per fare causa all'argentino. Nel frattempo ha richiamato Simone Inzaghi, che era in procinto di diventare l'allenatore della Salernitana, altra società di Lotito. E nella serata di venerdì a Formello incontro con il presidente Lotito e il ds Tare per avere garanzie sul suo ruolo: niente traghettatore ma allenatore a tutti gli effetti. Sabato alle 12 conferenza stampa a Formello.