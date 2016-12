Lazio, rivoluzione in difesa: presi Hoedt e Mauricio

22:25 - Primi colpi di mercato per la Lazio, che puntella la difesa per il presente e per il futuro. Ufficializzato l'accordo con Wesley Hoedt: l'olandese dell'AZ sbarcherà a Formello il primo luglio. Subito a disposizione di Pioli, invece, il difensore centrale brasiliano Mauricio (26 anni), che arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con obbligo di acquisto a fine stagione per 2,65 milioni di euro: è arrivato a Roma, giovedì visite mediche.

Hoedt è sbarcato a Roma martedì per sottoporsi alla visite mediche di rito. "Sono molto felice di aver firmato per la Lazio - ha dichiarato l'olandese a Lazio Style Radio -. Da luglio, sarò un giocatore biancoceleste. Spero di giocare bene, di dare sempre tutto per i miei compagni di squadra. E spero che luglio arrivi presto per iniziare a giocare qui: cercherò di guardare ogni partita della Lazio per inserirmi subito e spero che la Lazio si qualifichi per la Champions. Le mie caratteristiche? Devo ancora imparare molto dal punto di vista difensivo, in Italia spero di crescere tanto". Per il centrale, che a giugno si svincola dall'Az, un contratto di quattro anni.



Pioli, però, avrà anche un rinforzo da subito per continuare a sognare il terzo posto. Il 26enne centrale brasiliano Mauricio Nascimento, titolare dello Sporting Lisbona.



L'accordo tra i due club prevede il prestito fino a giugno con obbligo di acquisto alla fine della stagione a fronte di un compenso di 2,65 milioni di euro. Lo Sporting riceverà anche il 20% di una futura vendita da parte della Lazio".



Mauricio è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Il neo acquisto della Lazio, che domani sosterrà le visite di rito e sarà presentato alla stampa (ore 13, nel centro sportivo di Formello), arriva in prestito dallo Sporting Lisbona. Ed e' proprio il club lusitano a svelare, sul proprio sito internet, i termini dell'accordo: il calciatore 26enne passa alla società biancoceleste con l'obbligo di acquisto al termine della stagione per 2,65 milioni di euro. Lo Sporting, inoltre, riceverà il 20% dei ricavi che otterra' la Lazio, qualora decidesse di cedere il brasiliano a un altro club.