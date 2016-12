Lazio, offerta per Heurtaux: ma l'Udinese dice no

La Lazio si muove e cerca un difensore centrale. Dopo gli addii di Michael Ciani e Diego Novaretti , la rosa a disposizione di Stefano Pioli ha bisogno di essere rimpolpata soprattutto nella retroguardia: ecco allora che il direttore sportivo Igli Tare ha contattato l'Udinese per Thomas Heurtaux , 26enne difensore francese che milita nella squadra friulana dal 2012. A confermare l'indiscrezione è lo stesso ds bianconero Cristiano Giaretta . "Ci sono state delle offerte per lui da parte di Lazio e Napoli, ma lui è un nostro giocatore e lo vogliamo tenere anche per la prossima stagione - le parole di Giaretta -. Vogliamo garantire ai tifosi una squadra competitiva in una stagione storica, visto che ci sarà l'inaugurazione del nuovo stadio. E poi a Heurtaux serve un altro anno in Friuli per crescere". Lazio rispedita al mittente, dunque. Almeno per il momento.

In giornata, intanto, è nato e morto - si spera - un piccolo caso Morrison. Il talento inglese, secondo West London Sport, aveva manifestato il proprio desiderio di tornare in Premier prima ancora di cominciare l'avventura con la Lazio. Notizia poi smentita dal club biancoceleste che ha rassicurato sulla presenza del giocatore nel ritiro di Auronzo. Su Morrison ci sarebbe il QPR.



Continua intanto la rincorsa a Milinkovic: il centrocampista finito nel mirino della Lazio ha concluso le sue vacanze e si è aggregato al Genk per la preparazione dopo il trionfo con la Serbia nel Mondiale Under 20. Le sue dichiarazioni, rilasciate a nieuwsblad.be, tengono una porta aperta: "Credo che rimarrò al Genk, ma nel calcio non si sa mai. Potrebbe presto arrivare un'occasione d'oro. La Lazio? Ho sentito anche io questa voce riguardante la Lazio, ma non so se sia vero. Io sono in contatto costante con il mio agente. Ovvio che la Serie A sia un grande campionato, ma non è quello che preferisco. Io vorrei giocare nella Liga con il Real Madrid: questo è il mio sogno".