LAZIO, OCCHI SU MEYER DELLO SCHALKE 04

In casa Lazio c'è aria di rivoluzione in attacco, in vista della prossima stagione. Con Kishna ormai prossimo ad essere riscattato dal Lille e Djordjevic probabile partente, il nome nuovo in orbita biancoceleste per rinforzare il fronte offensivo è quello di Max Meyer, seconda punta dello Schalke 04. Il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2018 ed il club di Gelsenkirchen chiede 15 milioni per privarsi del talento ventunenne. Lo riporta calciomercato.it.