Lazio, obiettivo Balotelli in caso di qualificazione alla Champions

C'è la Lazio nel futuro di Balotelli ? Secondo il 'Daily Mirror' il club biancoceleste, in caso di qualificazione alla Champions, sarebbe pronto all'affondo per SuperMario impegnandosi per un prestito a due milioni di euro. A questo punto il Liverpool - sempre secondo il tabloid inglese - tiferà per la squadra di Pioli nei preliminari. L'ostacolo è rappresentato dallo stipendio di Balo: la Lazio è disposta ad offrire 2 milioni contro i 6 attuali.

Alla fine dunque Mario Balotelli, ai margini al Liverpool, potrebbe davvero fare ritorno nel campionato italiano. Il suo agente Mino Raiola ci sta lavorando da settimane. E, secondo il 'Daily Mirror', c'è la Lazio in pole per SuperMario. E' su di lui che Lotito vorrebbe puntare una volta conquistato un posto nella fase a gironi di Champions. Ma la strada è tutt'altro che in discesa, soprattutto considerando il pesante ingaggio. Il nome di SuperMario è stato accostato recentemente anche alla Fiorentina. Ma il patron Andrea Della Valle ha prontamente negato l'interesse dei viola: "Balotelli? Non c'è niente di vero, non lo stiamo trattando: non è nei nostri progetti".