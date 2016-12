Lazio, nel mirino c'è Pato

Claudio Lotito è a caccia di rinforzi per convincere Bielsa a sbarcare a Roma. L'allenatore argentino ha chiesto garanzie sul mercato prima di firmare il contratto e aspetta i primi colpi. Così il presidente biancoceleste sta cercando di accontentarlo. In cima alla lista dei desideri c'è Alexandre Pato. L'attaccante non è stato riscattato dal Chelsea ed è tornato al Corinthians dove sembra essere solo di passaggio perché a dicembre scadrà il suo contratto.



Lotito, come riporta Calciomercato.it, giovedì incontrerà l'agente dell'ex Milan Gilmar Veloz. Cifre relativamente basse: contratto da 1,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a un massimo di due. Ai brasiliani per il cartellino circa un milione di euro. Pato vorrebbe tentare il rilancio in Italia, dopo l'esperienza negativa in Premier. Restano da verificare solo le condizioni fisiche del Papero, ma Lotito vuole andare fino in fondo.