Lazio: Lotito aspetta Bielsa, ma il Loco vola in Inghilterra

Lotito annuncerà il nuovo tecnico nel giro delle prossime 24-48 ore. Non può più attendere il presidente, con una stagione ormai alle porte e la necessità di cominciare a fare calciomercato. Nella sua tre giorni nella Capitale, Bielsa ha parlato molto con Tare e il presidente, ha ricevuto garanzie tecniche e ha anche spiegato che la rosa non andrà rivoluzionata. Una buona notizia per Lotito, che vuole una guida che sappia rivalutare il parco giocatori e rilanci chi ha deluso nell'ultima stagione (Felipe Anderson su tutti).



Bielsa ha chiesto altro tempo per parlare con la sua famiglia in Argentina, ma anche perché sono arrivate un paio di chiamate dalla Premier League (Southampton su tutti) che non lo lasciano indifferente. Se la risposta dovesse essere negativa, via al piano B: Cesare Prandelli e Simone Inzaghi le alternative al Loco.