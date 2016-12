Lazio, lo United pronto a fare follie per Felipe Anderson

Felipe Anderson sarà presto un giocatore del Manchester United, in Inghilterra sono convinti che la prossima settimana emissari dei Red Devils incontreranno la dirigenza della Lazio per trattare il brasiliano e chiudere l'affare già nella sessione di gennaio. Anche se Lotito e Pioli non vorrebbero far partire il loro numero 10, lo United ha le armi giuste per convincerli: un'offerta da circa 50 milioni di euro.