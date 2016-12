Lazio, lo United offre 25 milioni di euro per de Vrij

La Lazio è sotto attacco. Nel senso che due dei suoi giocatori più interessanti, Felipe Anderson e Stefan de Vrij , sono finiti nel mirino di grandi club europei. Per il difensore olandese si sarebbe fatto avanti addirittura il Manchester United con un'offerta da circa 25 milioni di euro. Offerta che il club di Lotito avrebbe rifiutato, almeno in attesa di un rilancio dei Red Devils, che vorrebbero accontentare van Gaal.

Van Gaal che sarebbe desideroso di avere a disposizione il 23enne centrale, già allenato con la nazionale oranje. Quanto a Felipe Anderson, non è un mistero che il brasiliano piaccia al Barcellona, pronto a farsi avanti con il club biancoceleste grazie anche all'intervento di Ariedo Braida. Dal canto suo, il centrocampista non ha chiuso le porte a un suo trasferimento, pur dicendosi concentrato solo sul suo presente nella Capitale. "Ci sono tante voci di mercato - ha detto a FoxSports - , ma adesso penso solo alla Lazio e resto concentrato su quello che devo fare qui. Certo, se arrivasse l'occasione di giocare in un grande club, ne sarei felice".