Lazio, la società conferma Pioli e ordina il ritiro

Claudio Lotito ha confermato Stefano Pioli , ma per la terza volta in questa stagione ha ordinato il ritiro. La Lazio è alle strette e deve preparare al meglio la gara di Europa League contro il Saint Etienne: decisive a questo punto anche le due sfide di campionato con Sampdoria e Inter. La sconfitta contro la Juve ha confermato la crisi della squadra. In caso di esonero, prima di Natale, c'è il sogno Marcello Lippi, presente all'Olimpico nella sfida con i bianconeri.

Lotito e Tare hanno lasciato l'Olimpico scuri in volto e senza rilasciare dichiarazioni. La delusione è enorme, contro i bianconeri è arrivata l'ottava sconfitta in campionato, la quinta nelle ultime sei uscite e, quel che più preoccupa, non si vede la luce in fondo al tunnel. Contro questa Juve si può anche perdere, ma è il modo che preoccupa. Buffon, in pratica, ha fatto quasi da spettatore, sollecitato solo da qualche conclusione centrale e niente più. Il gioco arioso e a tratti spettacolare della scorsa stagione non si vede più, la squadra è impaurita e ormai sfiduciata.