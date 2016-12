Lazio, Klose minaccia l'addio: "Via se non gioco"

11:57 - Avere 36 anni e non sentirli: "MI sento sano, in forma e voglio giocare di più". Miro Klose ha alzato la voce. Intervistato dalla testata tedesca Bild, l'attaccante campione del mondo ha reso noto il suo malcontento per il basso minutaggio di questa stagione e la sua volontà di continuare a giocare ad alti livelli senza fare panchina. "Parlerò con la dirigenza biancoceleste, - ha aggiunto il tedesco - e vedrò cosa fare a gennaio".

In estate Klose aveva dichiarato di poter giocare due altre stagioni ad alto livello ed era stato tranquillizzato dal ds Igli Tare, che gli aveva assicurato che sarebbe stato una pedina fondamentale nella stagione della Lazio. Dopo solo 4 partite da titolare in 13 giornate, Miro ha deciso di sfogarsi alla Bild: "Giocare è un mio diritto. Nel calcio tutto è possibile quindi non escludo nulla".

Sembra allontanarsi dunque dall'Olimpico il futuro dell'attaccante campione del mondo che ha offerte in Inghilterra, in Russia, ma soprattutto in Germania dove il Kaiserslautern e il Bayer Leverkusen sarebbero pronti a fare follie per averlo.

Nel frattempo la Lazio si sta già guardando intorno in caso di una partenza del bomber. L'ultimo nome sul taccuino dei dirigenti biancocelesti è quello di Giampaolo Pazzini.