Lazio: Keita seguito da Arsenal e Liverpool

Quest'anno nella Lazio non sta trovando spazio, appena 4 presenze con 2 gol (in Coppa Italia), ma il talento di Keita Baldè Diao è tenuto d'occhio in maniera molto attenta dalle grandi squadre in giro per l'Europa. Secondo il tabloid inglese Sunday Express, Liverpool e Arsenal sono quelle che stanno seguendo in maniera più attiva il talentuoso esterno offensivo cresciuto nella 'masia' del Barcellona e approdato in biancoceleste.

Il tecnico dei Reds, Brendan Rodgers, ha mandato degli scout a vederlo dal vivo già nella passata stagione e anche Wenger è un suo estimatore. Nonostante con Pioli stia avendo poco spazio, anche a causa di qualche problema fisico e di una vita un po' turbolenta fuori dal campo (protagonista di un incidente stradale con la sua Lamborghini), la Lazio non sembra interessata a cederlo a meno che qualcuno non si presenti dal presidente Lotito con 30 milioni di euro. Il club capitolino considera Keita un talento vero da crescere, sviluppare e probabilmente in futuro vendere, ma non prima di sfruttato un po' il suo potenziale.