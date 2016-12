Lazio in Europa, rinnovo automatico per Pioli

15:54 - La vittoria dell'Empoli in casa del Torino garantisce il matematico accesso della Lazio ad una delle due competizioni europee per la prossima stagione. La notizia è però un'altra: nel contratto di Stefano Pioli, infatti, è presente una clausola per il rinnovo automatico fino al 2017 (con opzione fino al 2018) in caso di qualificazione ad Europa League o Champions.

Obiettivo centrato, Pioli potrà beneficiare di un aumento di stipendio da 500mila euro ad 1 milione. Un rinnovo obbligato e senza dubbio meritato per il tecnico della Lazio. Arrivato tra lo scetticismo dei tifosi, Pioli è stato il principale artefice della grande cavalcata biancoceleste verso l'approdo in Europa. L'allenatore di Parma, però, ha ben altro a cui pensare in questo momento: c'è da lottare fino alla fine per un posto in Champions League, e per farlo bisognerà battere l'Inter nel prossimo turno di campionato. In attesa che il derby di Roma, alla penultima giornata, stabilisca definitivamente le gerarchie nella Capitale.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X