Lazio: in arrivo Cabral, Dramè e Tissone

Rinforzi in arrivo per la Lazio, che è pronta chiudere per due difensori e un centrocampista. Sono infatti a un passo Gustavo Cabral del Celta Vigo e il terzino Dramè dell'Atalanta, mentre in mezzo al campo è sempre più vicino Tissone, ex giocatore di Samp e Udinese attualmente in forza al Malaga. A lasciare spazio ai nuovi innesti, nelle intenzioni del club biancoceleste, saranno Onazi, Mauricio e Braafheid.