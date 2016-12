Lazio, il Psg punta Felipe Anderson per il dopo Lavezzi

Via Lavezzi, ecco Felipe Anderson. Così scrive Le Parisien, così in Francia si parla dell'interesse del Psg per il brasiliano della Lazio. L'ottima annata dell'attaccante biancoceleste è stata monitorata dal club di Al Khelaifi che a più riprese ha spedito propri emissari a seguire dal vivo il laziale: almeno cinque volte - viene riferito - l'ultima in occasione della sfida di Coppa Italia con il Napoli. Per Felipe Anderson sono pronti 30 mln.