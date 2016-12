Lazio, idea Diamanti. Alino può ritrovare Pioli

12:02 - Dopo lo scudetto vinto col Guangzhou di Lippi, per Alessandro Diamanti si profila la prospettiva di un ritorno in Italia. E' la Lazio a voler tentare l'acquisto ai Alino nel mercato invernale. Un'ipotesi suggestiva, dato che a Roma il giocatore ritroverebbe come allenatore Stefano Pioli, che lo ha allenato al Bologna fino allo scorso gennaio. Operazione fattibile per i biancocelesti: il cartellino di Diamanti costa 5 milioni.

Diamanti, 31 anni, è stato a lungo tra gli attaccanti più interessanti della serie A, al punto da guadagnarsi nel 2012 la convocazione di Prandelli per gli Europei di Polonia e Ucraina. Nella sua carriera, però, manca ancora un'esperienza in un grande club. Voci che accostavano il suo nome a Milan, Juve o Inter si sono più volte rincorse. Ma per l'appunto, sono rimaste soltanto voci.

Ora la possibilità di approdo alla Lazio, che potrebbe dare il via al contro-esodo Cina-Italia (anche Gilardino ha recentemente dichiarato di voler tornare in serie A per raggiungere quota 200 gol). Proprio la presenza di Pioli sulla panchina biancoceleste potrebbe rivelarsi l'elemento decisivo perché l'accordo tra Diamanti e il club dI Lotito si concretizzi.