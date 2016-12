Lazio, è fatta per Moritz Leitner: presto le visite mediche

Via Onazi , passato ufficialmente al Trabzonspor per 5 milioni, ecco Moritz Leitner , talentuoso centrocampista del Borussia Dortmund classe 1992 che la Lazio seguiva da inizio estate. Il contratto di Leitner con i gialloneri era in scadenza nel 2017, per questo il nazionale tedesco Under-21 arriverà a Formello a prezzo di saldo, per una cifra intorno a 1,5 milioni di euro . Le visite mediche sono previste nei prossimi giorni.

Il club di Lotito ha perfezionato l’affare nelle ultime ore e Leitner sarà nella Capitale nei prossimi giorni per svolgere le rituali visite mediche. Pur essendo giovanissimo ha giocato in quattro club professionistici e in tutte le nazionali giovanili tedesche (under19, under20 e under21) segnando 16 gol in 44 partite: ha iniziato la carriera nel Monaco1860, poi il passaggio al Borussia Dortmund, che dopo averlo tenuto dal 2011 al 2013 (42 presenze), lo ha ceduto in prestito prima all’Augusta e poi allo Stoccarda, prima dell’imminente trasferimento alla Lazio.

Leitner agirà a centrocampo al fianco di Lucas Biglia, il cui agente sarà in Italia venerdì per discutere del rinnovo di contratto: Simone Inzaghi lo ha messo al centro del suo progetto e il club sembra intenzionato a venire incontro alle richieste del giocatore. L'argentino guadagnerà quasi 3 milioni netti a stagione (2,7 più bonus) e diventerà così il giocatore più pagato della Lazio.