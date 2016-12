Lazio, due colpi in arrivo: ecco Pato e Valencia

Con la quasi partenza di Candreva , il mercato della Lazio è entrato nel vivo. Il primo acquisto sarà Alexandre Pato , messo in cima alla lista, che è pronto a sbarcare nella Capitale dopo l'incontro tra il presidente biancoceleste e l'agente del Papero Gilmar Veloz. Accordo praticamente raggiunto per un triennale da 1,8 milioni di euro più bonus e si lavora ai dettagli per il sì definitivo. Il Corinthians dovrebbe accettare i 2 milioni di euro offerti per il cartellino visto la scadenza del contratto fissata a dicembre. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca per il ritorno in Italia dell'ex Milan.

Passi avanti anche per Enner Valencia scelto come sostituto di Candreva. Contatti continui con il West Ham e intesa vicina per il prestito a 2,5 milioni di euro più 12 per il riscatto.



Non solo acquisti per l'attacco, ma anche colpi in difesa con Rodrigo Caio e Adriano nel mirino. Il classe 1993 del San Paolo è un'operazione da 13 milioni di euro e nei prossimi giorni ci potrebbe essere la stretta finale. Vicino anche l'esterno del Barcellona che ha dato l'ok al contratto e ora aspetta di essere liberato dal Barcellona a una cifra bassa.