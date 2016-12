Lazio, colpo in canna: proposta a Kevin Prince Boateng

La volata Champions è ancora in corso e non si sa se arriverà il lieto fine, ma la Lazio comincia già a progettare la prossima stagione. Il licenziamento di Kevin-Prince Boateng da parte dello Schalke 04 è notizia fresca, ma il direttore sportivo Ighli Tare non ha voluto perdere tempo e ha già fatto pervenire la sua proposta all'entourage del ghanese. Ci sarà da lavorare, ma intanto i biancocelesti si portano avanti.

Tare sarebbe volato in Germania per fare di persona la sua offerta: contratto di quattro anni a 2,2 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono bonus relativi al rendimento e agli obiettivi della squadra. Boateng, spedito a casa per scarso impegno dai dirigenti tedeschi, vive una situazione piuttosto complicata e tornerebbe volentieri in Italia, patria della sua splendida compagna Melissa Satta. Nel futuro dell'ex trequartista del Milan, però, sembra sempre esserci la Major League Soccer americana. Negli ultimi giorni si è vociferato anche di un forte interesse del Galatasaray, ora è arrivata la proposta della Lazio. Situazione in divenire, Lotito e Tare però hanno tutte le intenzioni di convincerlo a trasferirsi a Roma.