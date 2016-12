Lazio: Chicharito Hernandez per il dopo Klose

17:44 - La Lazio sta volando, è in un momento meraviglioso in campionato dove cavalca una striscia di 8 vittorie e quindi non sembra pensare al futuro. Secondo i tabloid inglesi il club di Lotito è invece molto attivo sul mercato e avrebbe avanzato un'offerta di circa 8 milioni di sterline per Javier Hernandez. Il 25enne attaccante messicano tornerà al Manchester United dopo il prestito al Real Madrid ma non resterà ai Red Devils.

Il 'Chicharito', 26 anni, vuole spazio e visibilità dopo una stagione di totale panchina al Real dietro Benzema, Ronaldo, Bale e gli altri che gli ha anche fatto perdere il ruolo di titolare nel Messico. La Lazio sarebbe una soluzione importante, con un posto da titolare e la possibilità comunque di giocare le coppe europeee, soprattutto se Miroslav Klose dovesse decidere di fare un'ultima esperienza in America o ritirarsi. C'è da superare però la concorrenza di club come Tottenham, Liverpool e West Ham e soprattutto convincere il ragazzo a venire in Italia visto che la sua preferenza sarebbe quella di restare in Premier League.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X