Cataldi è a un passo dal Genoa. La Lazio ha dato l'ok per la cessione del centrocampista con la formula del prestito secco. Cataldi voleva giocare di più e il Genoa, con la cessione di Rincon alla Juve, può garantirgli maggior spazio. "Amo questa maglia, la squadra e la gente, ma qui non è facile giocare - aveva detto qualche giorno fa - Ci sono tanti giocatori che mettono in difficoltà il mister". L'operazione dovrebbe chiudersi in tempi brevi.