Lazio, caccia a una punta: nel mirino Osvaldo e Borini

Dopo i colpi a parametro zero, in casa Lazio occhi puntati sull'attacco. Per la Champions serve un nome importante e nelle ultime ore sono spuntate due occasioni interessati: Osvaldo e Borini . Entrambi vorrebbero tornare in Italia per giocarsi una chance azzurra in vista degli Europei e sarebbero disposti ad abbassarsi l'ingaggio. I margini di manovra per Lotito & Co ci sono, ma bisogna convincere anche Southampton e Liverpool .

Sull'interesse per Osvaldo l'indiscrezione arriva direttamente dall'Argentina. La Lazio starebbe lavorando sottotraccia per inserirsi nella trattativa tra Boca Juniors e Southampton per il riscatto del giocatore. L'impressione è che difficilmente Daniel resterà a fare coppia con Tevez al Boca e l'idea di tornare in Serie A potrebbe attirare non poco l'attaccante, soprattutto in chiave Nazionale. Sul fronte ingaggio non sembrano esserci dunque motli ostacoli per vestire la maglia bianconceleste. Resta invece da sondare il terreno con il club inglese proprietario del cartellino di Osvaldo, ma c'è ancora tempo per trattare e limare il prezzo.



Discorso diverso invece per Borini. Il giocatore considera chiusa l'avventura al Liverpool e vuole cambiare aria per ritrovare stimoli e visibilità, soprattutto in vista degli Europei. Stando al Mirror, sulle sue tracce ci sono soprattuto la Lazio e la Fiorentina, ma in questo momento il club di Lotito sembra avere maggior fascino. Fiutata la voglia di partire di Borini, i Reds intanto hanno abbassato il prezzo del suo cartellino da 17 a 14 milioni di euro. "Fabio non ha preferenze, vuole solo una squadra che gli dia la possibilità di dimostrare il suo valore", aveva spiegato qualche giorno fa il suo agente. Musica per le orecchie della Lazio, che subito si è fatta avanti per capire la fattibilità dell'operazione.