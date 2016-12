Lazio-Biglia, rinnovo più lontano

C'è ancora un grosso punto interrogativo riguardo al futuro di Lucas Biglia , alle prese con un rinnovo che tarda ad arrivare. Il giocatore è in scadenza nel 2018 e da tempo sta parlando con la Lazio , con cui l'accordo pareva ormai vicino. Come riferito da fcinternews.it, però, alcuni bonus (legati alle presenze) inseriti dal presidente Lotito avrebbero raffreddato la trattativa. Pioli e l'Inter sono alla finestra.

La Lazio, anche considerando i numerosi problemi fisici accusati dall'argentino negli ultimi mesi, avrebbe dunque intenzione di inserire nel rinnovo alcuni bonus legati strettamente al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Una proposta che non è piaciuta al centrocampista, che nel frattempo resta una prima scelta per l'Inter di Pioli.



I nerazzurri potrebbero dunque approfittare della situazione e fiondarsi sul giocatore magari già a gennaio, quando Pioli quasi certamente chiederà alcuni rinforzi alla proprietà nerazzurra. Biglia, in scadenza nel 2018, sarebbe il profilo perfetto per completare la mediana dell'Inter.