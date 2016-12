Lazio-Bielsa, la trattativa continua

Continua la trattativa tra la Lazio e Marcelo Bielsa . Nelle prossime ore a Buenos Aires , andrà in scena un'altra cena di lavoro alla presenza del tecnico argentino e del segretario generale biancoceleste, Armando Calveri , l'uomo incaricato da Claudio Lotito di tornare a Roma con il contratto firmato dal Loco. Le parti sarebbero d'accordo su durata (un anno con possibilità di rinnovo) e ingaggio da pagare in dollari.

Si lavora sugli ultimi dettagli relativi allo staff dell'argentino. Da ambienti biancocelesti si respira ottimismo, con Calveri che conta di partire per la Capitale già in queste ore o al massimo martedì. Intanto da fonti vicine a Bielsa confermano che il tecnico, nell'ultimo colloquio avuto con l'emissario dei biancocelesti, ha ribadito la richiesta di non cedere Lucas Biglia.